شكرا لقرائتكم خبر عن القحطاني لـ«الخليج 365»: طموحي حزام ملاكمة عالمي للسعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حوار: عادل الماس (جدة)

كشف الملاكم السعودي زهير القحطاني طموحه للفوز للمرة الثانية بحزام عالمي للسعودية. وأكد في حوار لـ«الخليج 365» أثناء زيارته لها، أنه سيسعى لمواصلة رفع علم المملكة عالياً، وسيبذل قصارى جهده لإسعاد الجماهير الرياضية التي ستحضر لمؤازرته في الحدث العالمي بحلبة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجمعة) الموافق 12 يوليو الجاري. وتمنى القحطاني التشرف بلقاء رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ لوضع أبرز المعوقات التي يمكن إيجاد الحلول لها من قبل هيئة الرياضة. وأوضح أنه ينوي الاستقرار في السعودية ، بعد إنهاء كافة أموره في بريطانيا، ومواصلة مشواره في لعبة الملاكمة. وتطرق البطل السعودي في حواره لبدايته مع لعبة الملاكمة، والعديد من التفاصيل المهمة في مشواره الرياضي، وإلى تفاصيل الحوار:

• بداية حدثنا عن اختيارك للعبة الملاكمة؟

•• فضلت لعبة الملاكمة منذ أن كنت مع ابن خالتي فهد عبدالعزيز في منزله في بريطانيا، وكنت حينها في الصف الثالث الابتدائي.

وحرصت على التعلم منه تفاصيل اللعبة وممارستها بشكل جيد، كونه كان يعشق لعبة الملاكمة، ولم يواصل مشواره لتعرضه لحادثة، وأصبحت أنا حاليا أمارس اللعبة، واتطلع لتحقيق مجد وتاريخ يليق بالسعودية في لعبة الملاكمة، وسأسعى لتحقيق الإنجازات، وتقديمها هدية للوطن، ومن ثم القيادة الرشيدة، وأيضا الهيئة العامة للرياضة، والجماهير الرياضية عامة، والسعودية خاصة.

طموح ليس له حدود

• هل حققت حلمك كونك أصبحت أحد أبطال الملاكمة؟

•• طموحي ليس له حدود، بل رغم تحقيق البطولة العالمية الأولى لكأس محمد علي كلاي في جدة العام 2018، إلا أنني أسعى لحصد لقب عالمي آخر، وتحقيق الانتصار السابع لي منذ احترافي على مستوى لعبة الملاكمة.

• هل تعد الجماهير الرياضية بلقب في البطولة العالمية المرتقبة بجدة؟

••حاليا أتواجد في مدينة جدة، وأحرص على أداء التمارين بشكل يومي على فترتين في إحدى الصالات الرياضية الخاصة، وسأبذل كل ما بوسعي للمنافسة على انتزاع الحزام العالمي الثاني، وتقديمه هدية للوطن والقيادة الرشيدة ولهيئة الرياضة، والجماهير الرياضية عامة والسعودية خاصة.

تدريبات ديفيد وسام

• من يتولى الإشراف فنياً على تدريباتك؟

•• المدرب البريطاني المسلم ديفيد، ويساعده مواطنه سام، الذي أتمنى أيضا اعتناقه للإسلام في المرحلة القادمة، ويعتبر الجهاز الفني من أفضل الأجهزة، واستفدت كثيراً منهما، وأعمل على تحقيق المزيد من البطولات خلال تواجدهما معي.

• هل وجدت دعماً رياضياً بعدما حصدت بطولة كلاي الأولى بجدة؟

•• بكل أمانة حظيت بمباركة واهتمام ودعم رئيس هيئة الرياضة السابق تركي آل الشيخ معنوياً ومادياً، ونتطلع للمزيد حالياً تحت إشراف رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي أتمنى أنال شرف لقائه للحديث معه عن أهم المعوقات التي تواجهني كبطل من أجل مواصلة مشواري في لعبة الملاكمة، وتشريف الوطن بتحقيق البطولات ورفع راية التوحيد عالياً في كافة المحافل العالمية.

حلم كبير يتطلب العزيمة

• ما أبرز الكلمات التي سمعتها من أبطال عالميين خلال مشاركتك في بطولة كلاي بجدة؟

•• خلال مشاركتي في البطولة العالمية الأولى على كأس محمد علي كلاي بجدة، التقيت بالملاكم العالمي ايفاندر هوليفيلد، ووجه لي النصائح وأنه يراني ملاكماً مثل تايسون، ولا يتمنى أن أعض أذنه.

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فيما البطل العالمي السابق نسيم حميد أبلغني أنه يرى بعيني حلماً كبيراً أريد تحقيقه في عالم الملاكمة، ولن يتحقق ذلك إلا بالعزيمة والإصرار ومواصلة التحدي والمشاركة في العديد من الأحداث العالمية.

• هل تتمنى مواجهة البطل العالمي أمير خان؟

•• بالنسبة لي كنت أتمنى أن أواجهه في الحدث العالمي القادم بجدة، ولكن سيتحقق ذلك الحلم مستقبلاً، وكما ذكرت لك أن طموحي لن يتوقف عند حدٍّ معين، بل لدي طموح عالٍ في السنوات القادمة.

في انتطار راعٍ

• هل لديك راعٍ يدعمك في لعبة الملاكمة؟

•• لا يوجد راعٍ حاليا، وأنتظر وجود راعٍ يحتضن موهبتي كبطل في لعبة الملاكمة، واتطلع في حال لقائي برئيس هيئة الرياضة أن أجد الدعم والمساندة بقوة في المرحلة القادمة؛ من أجل الظهور المشرف للوطن في كافة المشاركات العالمية، وتحقيق الإنجازات ورفع علم بلادي عالياً.

• ما علاقتك كبطل عالمي بعضو شرف النادي الأهلي أحمد عبدالواسع؟

•• بكل صراحة يعتبر أحمد عبدالواسع بمثابة أخ لي، ودائماً حريص على تقديم النصائح والتوجيهات لي، ويعد من المحبين للعبة الملاكمة ومن عشاق البطل محمد علي كلاي، ودائماً يحفزني للاستمرار في أداء اللعبة والسعي لتحقيق الإنجازات.

صالات خاصة للملاكمة

• ما الذي تريد تحقيقه كبطل في لعبة الملاكمة؟

•• أرجو من هيئة الرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، توفير صالات خاصة للعبة الملاكمة، والسعي لنشر ثقافة اللعبة، من أجل تفريخ المزيد من الأبطال في لعبة الملاكمة في المستقبل، وأدرك تماماً أن رئيس هيئة الرياضة سيعمل على تحقيق ذلك من خلال حرص القيادة الرياضية على استضافة بطولات عالمية على مستوى لعبة الملاكمة.

• كيف ترى تقبل أسرتك للعبة الملاكمة؟

•• يجب أن تعلم أنني أجد الدعم من قبل الوالدين وأخوتي، ودائماً يحرصون على دعمي ومساندتي لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات في المرحلة القادمة.

• ماذا تقول للجماهير الرياضية؟

•• أعدكم بالجد والاجتهاد ومواصلة المشوار في لعبة الملاكمة، والسعي بقوة للمنافسة على تحقيق البطولات العالمية، ولا غنى عن دعمكم وتشجيعكم لي في البطولات القادمة، وموعدنا (الجمعة) 12 يوليو في الحدث العالمي في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

• كلمة أخيرة..

•• أشكر صحيفة "الخليج 365" على ما وجدته من استقبال مميز خلال زيارتي لها، وحظيت بالاهتمام والدعم غير المستغرب من قبل منسوبيها.

واعتز بالتواصل الدائم معكم لمتابعة كل ما يخص لعبة الملاكمة.