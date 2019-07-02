شكرا لقرائتكم خبر عن عسيري.. «سكري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) واصلت إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بلاعبين محليين، إذ أنهت التعاقد مع مدافع نادي الاتحاد السابق أحمد عسيري لمدة 3 مواسم قادمة، وتم توقيع العقد بين الطرفين في مقر نادي التعاون، بحضور شقيق اللاعب زارع عسيري. وكان اللاعب أحمد عسيري وقع على ورقة مخالصة مع نادي الاتحاد يوم الخميس الماضي، بعد سنوات عدة قضاها مع العميد حصد خلالها 3 بطولات محلية، كأس الملك (مرتين)، وكأس ولي العهد مرة واحدة، ويطمح في أن تكون محطته الاحترافية مع نادي التعاون رائعة ويواصل حصد البطولات مع ناديه الجديد، الذي تنتظره استحقاقات محلية وآسيوية في الموسم الرياضي القادم.

واصلت إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بلاعبين محليين، إذ أنهت التعاقد مع مدافع نادي الاتحاد السابق أحمد عسيري لمدة 3 مواسم قادمة، وتم توقيع العقد بين الطرفين في مقر نادي التعاون، بحضور شقيق اللاعب زارع عسيري. وكان اللاعب أحمد عسيري وقع على ورقة مخالصة مع نادي الاتحاد يوم الخميس الماضي، بعد سنوات عدة قضاها مع العميد حصد خلالها 3 بطولات محلية، كأس الملك (مرتين)، وكأس ولي العهد مرة واحدة، ويطمح في أن تكون محطته الاحترافية مع نادي التعاون رائعة ويواصل حصد البطولات مع ناديه الجديد، الذي تنتظره استحقاقات محلية وآسيوية في الموسم الرياضي القادم.

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