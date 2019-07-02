شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب جماهيرية بالتجديد مع «عموري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

يبدأ الفريق الهلالي معسكره الإعدادي الخارجي في النمسا اليوم (الثلاثاء) استعدادا للموسم الرياضي الجديد، وكانت بعثة الزعيم غادرت الرياض فجر اليوم، وذلك بعد أن أنهى لاعبو الزعيم صباح أمس (الإثنين) إجراءات الفحوصات الطبية الاعتيادية في مستشفى المملكة، شريك الرعاية الصحية للنادي، وسيقود المدرب الروماني رازفان التدريبات بعد أن تم التعاقد معه لمدة موسمين، وسيخوض الفريق الهلالي على هامش معسكره الإعدادي 4 مباريات ودية تحدد من قبل الجهاز الفني في وقت لاحق.

على صعيد آخر، طالبت الجماهير الهلالية بالتجديد مع النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن الملقب بـ«عموري»، وعدم التفريط فيه، وأطلقت هاشتاقا اختارت له اسم «#تجديد_عموري_مطلب_هلالي»، إذ يريد الأغلبية بقاء عموري لموسم آخر مع الزعيم، وكانت النسبة القليلة التي ترى عدم التجديد مع اللاعب تخشى من عدم عودته إلى مستواه المعروف بعد الإصابة الثالثة بالرباط الصليبي.