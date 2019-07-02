مطالب جماهيرية بالتجديد مع «عموري»

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) طالبت الجماهير الهلالية بالتجديد مع النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن الملقب بـ«عموري»، وعدم التفريط فيه، وأطلقت هاشتاقا اختارت له اسم «#تجديد_عموري_مطلب_هلالي»، إذ يريد الأغلبية بقاء عموري لموسم آخر مع الزعيم، وكانت النسبة القليلة التي ترى عدم التجديد مع اللاعب تخشى من عدم عودته إلى مستواه المعروف بعد الإصابة الثالثة بالرباط الصليبي ، من جهته قررر الجهاز الفني تأجيل مصير اللاعب لحين الانتهاء من معسكر النمسا .

طالبت الجماهير الهلالية بالتجديد مع النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن الملقب بـ«عموري»، وعدم التفريط فيه، وأطلقت هاشتاقا اختارت له اسم «#تجديد_عموري_مطلب_هلالي»، إذ يريد الأغلبية بقاء عموري لموسم آخر مع الزعيم، وكانت النسبة القليلة التي ترى عدم التجديد مع اللاعب تخشى من عدم عودته إلى مستواه المعروف بعد الإصابة الثالثة بالرباط الصليبي ، من جهته قررر الجهاز الفني تأجيل مصير اللاعب لحين الانتهاء من معسكر النمسا .

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