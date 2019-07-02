شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاونية» تحفظ سلامة الهلاليين قبل معسكر النمسا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) بعد أسبوع من التعاقد مع شركة (إعمار)، أبرمت إدارة نادي الهلال اتفاقية شراكة جديدة مع شركة (التعاونية للتأمين) لتكون بموجبها شريك النادي الطبي لمدة خمس سنوات، بداية من انطلاقة الموسم الرياضي الجديد، في خطوة جديدة لتحسين مدخولات النادي ورفع المستوى الصحي لمنسوبيه. وقع العقد رئيس النادي فهد بن نافل مع الرئيس التنفيذي للتعاونية عبدالعزيز بن حسن البوق. من جهة أخرى، تغادر اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى مدينة لينز النمساوية لإقامة معسكر إعدادي لمدة 22 يوماً استعداداً لموسم الرياضي الجديد والذي ستكون بدايته بخوض مواجهة الذهاب أمام الأهلي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا. وكان لاعبو الفريق أنهوا الفحوصات الطبية التي استمرت 3 أيام، لاطلاع المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، الذي تعاقد معه الهلال مؤخراً، إذ سيكون في استقبال اللاعبين في النمسا للإشراف على أول تدريبات الفريق التي ستنطلق اليوم (الثلاثاء).

بعد أسبوع من التعاقد مع شركة (إعمار)، أبرمت إدارة نادي الهلال اتفاقية شراكة جديدة مع شركة (التعاونية للتأمين) لتكون بموجبها شريك النادي الطبي لمدة خمس سنوات، بداية من انطلاقة الموسم الرياضي الجديد، في خطوة جديدة لتحسين مدخولات النادي ورفع المستوى الصحي لمنسوبيه. وقع العقد رئيس النادي فهد بن نافل مع الرئيس التنفيذي للتعاونية عبدالعزيز بن حسن البوق. من جهة أخرى، تغادر اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى مدينة لينز النمساوية لإقامة معسكر إعدادي لمدة 22 يوماً استعداداً لموسم الرياضي الجديد والذي ستكون بدايته بخوض مواجهة الذهاب أمام الأهلي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا. وكان لاعبو الفريق أنهوا الفحوصات الطبية التي استمرت 3 أيام، لاطلاع المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، الذي تعاقد معه الهلال مؤخراً، إذ سيكون في استقبال اللاعبين في النمسا للإشراف على أول تدريبات الفريق التي ستنطلق اليوم (الثلاثاء).

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