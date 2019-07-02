أزهر يوزع المهام

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) اجتمعت إدارة نادي الوحدة المنتخبة برئاسة سلطان أزهر، أمس في مقر النادي من أجل مناقشة آلية العمل وتوزيع مهام الألعاب على أعضاء المجلس وتحديد انطلاقة تدريبات الفرق الأول لكرة القدم، وكما أشارت "الخليج 365" تم تعيين توفيق تونسي مشرفاً على الفريق الأول لكرة القدم، وباسم خياط مشرفاً على كرة اليد، ونائب رئيس النادي عبدالعزيز محمد القرشي مشرفاً على القطاعات السنية، وعبدالعزيز خيمي مشرفاً عاماً على النادي، وفيصل قايد مشرفاً على كرة الطائرة، وعبدالله الثقفي مشرفاً على الألعاب المختلفة، ونايف الراجحي مشرفاً على كرة السلة، وحسن دحلان رئيساً للجنة الاستثمار، وخالد الحازمي مديراً للكرة، وماجد الهزاني إدارياً.

اجتمعت إدارة نادي الوحدة المنتخبة برئاسة سلطان أزهر، أمس في مقر النادي من أجل مناقشة آلية العمل وتوزيع مهام الألعاب على أعضاء المجلس وتحديد انطلاقة تدريبات الفرق الأول لكرة القدم، وكما أشارت "الخليج 365" تم تعيين توفيق تونسي مشرفاً على الفريق الأول لكرة القدم، وباسم خياط مشرفاً على كرة اليد، ونائب رئيس النادي عبدالعزيز محمد القرشي مشرفاً على القطاعات السنية، وعبدالعزيز خيمي مشرفاً عاماً على النادي، وفيصل قايد مشرفاً على كرة الطائرة، وعبدالله الثقفي مشرفاً على الألعاب المختلفة، ونايف الراجحي مشرفاً على كرة السلة، وحسن دحلان رئيساً للجنة الاستثمار، وخالد الحازمي مديراً للكرة، وماجد الهزاني إدارياً.

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