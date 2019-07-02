شكرا لقرائتكم خبر عن العتيبي والسويد يدعمان المميزين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بحضور الدوليين السابقين إبراهيم سويد وحسن العتيبي افتتحت بطولة مازدا الرابعة عشرة لكرة القدم بجدة والتي يشرف عليها مكتب هيئة الرياضة بجدة وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية وبرعاية شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه والتي تقام على ملاعب فايربول بشارع الأمير سلطان.

وفي بداية المباراة ركل الكرة السيد تاكاموتو ممثل شركة مازدا اليابان معلنا انطلاق البطولة بوجود فهد نعمان مدير التدريب بمازدا، وجمعت المباراة فريقي مازدا والمرجان وانتهت بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلها، وسط تألق العديد من اللاعبين، ما أثار حماسة النجمين السويد والعتيبي بتكريم أكثر من لاعب بجاىزة أفضل لاعب في المباراة.

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وقامت اللجنة بتوفير الجواىز وتكريمهم مع الضيفين، علما أن البطولة يشارك فيها 12 فريقا قسمت على 3 مجموعات، الأولى ضمت مازدا، والمرجان، والأهلي كابيتال، ومطعم أوغور، والثانية ملاعب البسمة، وعطلات يزن، والأوروبي، وتشيلسي، والثالثة مطعم الشرق الأوسط، وحيوية العقارية، وعصائر صحتك، ومركز فن الإدراك للتدريب.

وكما اعتادت جماهير هذه المنافسات في صيف كل موسم أن تقدم اللجنة المنظمة الجوائز القيمة لها، وعد المسؤولون في شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه أن يقدموا الكثير من المفاجآت، وعليهم الاستمتاع بأجواء المباريات الحماسية والهدايا القيمة.

وستستمر المباريات بشكل يومي من التاسعة مساء حتى الحادية عشرة والنصف إلى تاريخ الثالث عشر من شهر ذي القعدة، ووضعت اللجنة المنظمة شعار "كورة وبحر" عنوانا لها هذا العام.