شكرا لقرائتكم العشري يصعد 5 لاعبين من الشباب بـ "حرس الحدود" استعدادا للموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود، تصعيد 5 لاعبين من فريق الشباب بالنادى خلال فترة إعداد الفريق استعداداً لبطولة الدورى المصرى الممتاز فى الموسم المقبل.

وبدأ فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى فترة الإعداد بالأمس استعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل بعد فترة راحة سلبية ما يقرب من شهر وشارك الصفقات الجديدة فى مران الأمس وهم 3 لاعبين بعد التعاقد معهم خلال الفترة الماضية ضمن فترة الانتقالات الصيفية لدعم الفريق فى الموسم المقبل ومن الاسماء التى تم التعاقد معها محمد "شطة" لاعب فريق المصرى وإبراهيم القاضى لاعب فريق بتروجت ومحمد فتحى حارس المرمى.

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ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة.