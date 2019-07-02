شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يواصل معسكره بالاسكندرية استعدادا لمواجهة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، اليوم الثلاثاء في رابع أيام معسكر الاسكندرية الذي انطلق السبت الماضي، في إطار استعدادات المقاولون لمواجهة النادي الأهلي في اللقاء المؤجل من عمر الجولة 33 بالدوري العام.

بدأ فريق المقاولون العرب تدريباته في معسكر الإسكندرية السبت الماضي، حيث أدى اللاعبين تدريبات خفيفة ويستمر المعسكر لمدة أسبوع، حيث استقر الجهاز الفني للمقاولون على خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر على الأكثر.

ويستضيف استاد برج العرب معسكر المقاولون، حيث عاد لاعبو الفريق إلى التدريبات مساء السبت الماضى، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها ذئاب الجبل عقب مباراة بتروجت فى الدورى العام .

يذكر أن نادى المقاولون كان قد أتم إجراءات ضم عبد الرحمن فاروق ظهير أيمن الإنتاج الحربي السابق ومحمد عصام الجناح المصري المحترف سابقا في فنلندا، كما انهى مسئولو الكرة بنادي المقاولون العرب اجراءات ضم محمد سالم مهاجم الداخلية ليصبح ثالث صفقات المقاولون الصيفية.

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ويشارك جميع اللاعبين في معسكر الأسكندرية باستثناء أحمد علي هداف الفريق الذي يشارك مع منتخب الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر، ويوسف الجوهري الذي يخوض تدريبات تأهيلية للتعافي من إصابة القطع في الرباط الصليبي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالدورى العام، والمرتقب إقامتها عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التى تختتم فى 19 يوليو المقبل.