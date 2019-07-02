شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يتعاقد مع عبد الإله المالكي 3 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي أولى صفقاتها بعد تزكيتها، وضمت عبدالإله المالكي متوسط ميدان الوحدة بعقد يمتد 3 أعوام.

وبدا المالكي (24 عاماً) مشواره في كرة القدم بألوان نادي الوحدة وكان لاعباً في صفوفه في دوري المحترفين وكذلك عندما هبط إلى دوري الدرجة الأولى.

وخاض المالكي 17 مباراة الموسم الماضي بقميص النادي المكي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ومباراة واحدة في كأس الملك، لم يسجل أو يصنع خلالها.