موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.. وقنوات مفتوحة تنقل “كلاسيكو...

في مباراة نهائي مبكر، تقام مباراة البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019، والمقامة حاليًا في بلاد السامبا، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة بعد منتصف ليل الأربعاء الموافق 3 يوليو الجاري.

وخلال هذا التقرير من موقع “عرب نيوز” ستكون على موعد مع تغطية خاصة وحصرية لكل ما يتعلق بمباراة كلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا.

موعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين .. من سيعبر إلى النهائي ؟

من المتوقع بأن يشهد مباراة البرازيل والأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا الملايين من البشر حول العالم، وعلى الرغم من موعدها الصعب بالنسبة للمقيمين في الشرق الأوسط وأوروبا، ولكن مباراة البرازيل والأرجنتين هي واحدة من القمم التي تستحق الإنتظار والمشاهدة.

ويبقي السؤال الأهم في هذا التوقيت، هل سينجح ليونيل ميسي ورفاقه في إزاحة البرازيل وإخراجها من البطولة المقامة على أراضيها، أم أن مباراة البرازيل والأرجنتين، ستكون هي بداية النهاية لرحلة ليونيل ميسي مع منتخب بلاده؟

تاريخ المواجهات قبل مباراة البرازيل والأرجنتين في نصف النهائي

لعبت البرازيل والأرجنتين سويا نحو 105 مباراة من قبل، ومباراتهم القادمة هي المباراة رقم 106، وبحسب ما تظهره الإحصائيات الرسمية، فإن المنتخب البرازيلي قد حقق الفوز في 40 مباراة، في حين فازت الأرجنتين على البرازيل في 37 مباراة وأنتهت نحو 26 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

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خلال مباريات البرازيل والأرجنتين، سجلت الأرجنتين نحو 162 هدف، في حين سجلت البرازيل نحو 159 هدف، ورغم ذلك فإن كافة الإنتصارات في مباراة البرازيل والأرجنتين تميل لصالح منتخب السليساو بفارق ثلاث مباريات حتى الآن.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في كوبا أمريكا 2019

وبما أن مباراة البرازيل والأرجنتين ستحظى بمتابعة جماهيرية على أعلى مستوى، لذلك فإن عدة قنوات قد أعلنت عن نقل المباراة المرتقبة في نصف نهائي الكوبا أمريكا، ومن بينها قنوات مفتوحة عبر الأفمار الصناعية، خاصة القمر الأوروبي.

ولكن داخل الوطن العربي، فإن مباراة البرازيل والأرجنتين سوف تذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1، والتي تملك حقوق بث مباريات بطولة كوبا أمريكا.

توقعات ونسب فوز البرازيل والأرجنتين في مباراة نصف النهائي كوبا أمريكا 2019

بحسب الإستفتاءات والتي نشرتها صحف عالمية على مدار الأيام الماضية، فإن الكفة تميل إلى مصلحة منتخب السامبا في مباراة البرازيل والأرجنتين، فأغلب الإستفتاءات تؤكد بأن نسبة فوز البرازيل تصل إلى نحو 65%، في حين تصل نسبة فوز الأرجنتين إلى نحو 35% فقط.