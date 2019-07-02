(كان) مصر: المغرب يهزم جنوب أفريقيا ويتصدر

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الرباط: فاز المنتخب المغربي، الاثنين، بهدف لصفر، على نظيره الجنوب الأفريقي، على أرضية ملعب السلام بالقاهرة، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة، في إطار نهائيات كأس أمم أفريقيا في دورتها الـ32، التي تستضيفها مصر إلى غاية 19 يوليو المقبل.

وبفوزهم الثالث على التوالي، يكون رفاق مبارك بوصوفة قد رفعوا رصيدهم إلى النقطة التاسعة، محققين العلامة الكاملة ضد ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

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ودخل المنتخب المغربي مواجهة جنوب أفريقيا بتشكيلة، شهدت ثلاثة تغييرات، فتكونت من الأحمدي في حراسة المرمى، وحكيمي وسايس وداكوسطا ومزراوي في خط الدفاع، وبوصوفة وبلهندة والأحمدي في خط الوسط، والنصيري وأمرابط وزياش في خط الهجوم.

وانتظر المغاربة حتى الدقيقة الـ 88 ليسجل لهم القائد بوصوفة هدف الفوز، في هذه المقابلة التي، أدارها الحكم الكونغولي نغامبو ندالا، وجاءت متوسطة الأداء والإيقاع بين المنتخبين.

ويواجه المنتخب المغربي، الجمعة، على أرضية ملعب السلام، لحساب الدور الموالي، أحد المتأهلين من بين أفضل المنتخبات المحتلة للصف الثالث في دور المجموعات.