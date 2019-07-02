شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز لـ" تايم سبورت": نبحث عن صناعة التاريخ.. والفراعنة منافس قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رياض محرز نجم فريق مانشيستر سيتى الأنجليزى و منتخب الجزائر أنه يتمنى الأستمرار بالأداء الجيد خلال المواجهات المقبلة فى الأدوار الإقصائية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر .

وأوضح رياض محرز خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " أن هذا الجيل من منتخب الجزائر يستحق حصد لقب كأس الأمم الأفريقية ونحن المرشحون بشكل قوى من قبل الجمهور الذى يتابع مباريات بطولة الكان 2019 .

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وأشار رياض محرز أن المنتخب المصرى منافس قوى ويدعمه عامل الجمهور بشكل قوى ولكن قادرين على المنافسة على حصد بطولة كأس الأمم الأفريقية وصناعة التاريخ.

يذكر أن منتخب الجزائر نجح فى تحقيق العلامة الكاملة فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بعد تغلبه على منتخب تنزانيا بثلاثية نظيفة، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثالثة، بالبطولة التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.