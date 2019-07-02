شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: الزمالك اطمأن عليا بـ"الواتس آب".. وأحمد ناجى لا يسأل عن إصابتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود جنش حارس الزمالك والمنتخب الوطنى إن إصابته بقطع فى وتر أكيلس جعلته يعلم إنه له ظهر، وهو حب الجماهير له وخصوصاً جمهور الفريق الأبيض، متابعاً إنه سيجرى العملية الجراحية فى ألمانيا بحد أقصى خلال الـ72 ساعة المقبلة، موضحا أن نادى الزمالك اطمأن على إصابته من خلال تطبيق الواتساب.

وأضاف "جنش"، أنه سيسافر إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية وسيستمر هناك لمدة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام قبل العودة للقاهرة ثم العودة بعد ذلك إلى ألمانيا لاستكمال علاجه وعلق جنش حول المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تسبب أحمد ناجى مدرب الحراس فى إصابته:"لا.. ذلك ليس صحيح.. والإصابة قضاء وقدر والحمد لله على كل شئ، وأتمنى مساندة الجميع للمنتخب الوطنى حتى لو كان الأداء لم يعجب البعض، فيجب على الجميع التكاتف حول المنتخب فالنقد يجب أن يكون إيجابى".

وقال جنش فى تصريحات تليفزيونية لقناة "أون سبورت"، إن الثنائى محمد الشناوى وأحمد الشناوى حراس المنتخب الوطنى يعدان بمثابة أشقائه وكذلك محمد أبو جبل الذى عاد لمعسكر المنتخب وعن الدولى المصرى محمد صلاح قال:"لما تقرب منه فهو ابن بلد زينا لا يبخل على منتخب مصر بشئ، وشرف لنا من أكبر واحد لأصغر واحد التواجد فى منتخب مصر وأجيرى يتعامل معنا بنظام العائلة والمحترفين جميعا أو لاعبى الأهلى أو الزمالك أو بيراميدز يتناسوا الانتماءات عند ارتداء قميص مصر ونفسنا الجميع يكون زينا".

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وتقدم جنش بالشكر إلى جمهور الزمالك وكذلك أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادى لأنه أطمأن عليه من خلال رسالة عبر الواتس آب متابعا:"لكن محدش كلمني، وجمهور الزمالك سندى، وهستحمل عشانهم، وأتمنى أكمل فى النادى من أجل الحب الذى رأيته منهم، ولم أكن أريد الحديث فى أي شئ الآن".

ورد على سؤاله بشأن إنه كان ينتظر تحرك أكبر من إدارة الزمالك بعد إصابته قائلاً:"أنا مش هتكلم، كفايا حب الجمهور ليا ويمكن المنحة الحالية أظهرت لي أمور كثيرة والجمهور هو سندى وظهرى".

وعن تفاوض الزمالك مع حارس جديد قال:"إن شاء الله يحالف الإدارة التوفيق حول اختيار الأفضل للفريق، وهذا أمر يخص الإدارة والجهاز الفنى لمصلحة الفريق للعب على كل البطولات".