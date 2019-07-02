المقاولون العرب يواصل استعداداته للأهلي فى معسكر الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، اليوم الثلاثاء فى رابع أيام معسكر الإسكندرية الذى انطلق السبت الماضي، فى إطار استعدادات المقاولون لمواجهة النادى الأهلى فى اللقاء المؤجل من عمر الجولة الـ33 بالدورى العام.
بدأ فريق المقاولون العرب تدريباته فى معسكر الإسكندرية السبت الماضي، حيث أدى اللاعبون تدريبات خفيفة ويستمر المعسكر لمدة أسبوع، حيث استقر الجهاز الفنى للمقاولون على خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر على الأكثر.
ويستضيف استاد برج العرب معسكر المقاولون، حيث عاد لاعبو الفريق إلى التدريبات مساء السبت الماضى، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها ذئاب الجبل عقب مباراة بتروجت فى الدورى العام.
يذكر أن نادى المقاولون كان قد أتم إجراءات ضم عبد الرحمن فاروق ظهير أيمن الإنتاج الحربى السابق ومحمد عصام الجناح المصرى المحترف سابقا فى فنلندا، كما أنهى مسئولو الكرة بنادى المقاولون العرب إجراءات ضم محمد سالم مهاجم الداخلية ليصبح ثالث صفقات المقاولون الصيفية.
ويشارك جميع اللاعبين فى معسكر الإسكندرية باستثناء أحمد على هداف الفريق الذى يشارك مع منتخب الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا فى مصر، ويوسف الجوهرى الذى يخوض تدريبات تأهيلية للتعافى من إصابة القطع فى الرباط الصليبي.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالدورى العام، والمرتقب إقامتها عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التى تختتم فى 19 يوليو المقبل.
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