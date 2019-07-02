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مصدر مقرب من طارق حامد يكشف حقيقة تلقيه عرضاً فرنسياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من طارق حامد لاعب وسط الزمالك، عدم تلقيه أية عروض للانتقال إلى الدورى الفرنسى، رداً على الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن هذا الأمر.

وتابع المصدر ذاته، أن طارق حامد كل تركيزه حالياً ينصب حول تحقيق لقب أمم إفريقيا 2019 مع المنتخب الوطنى فى البطولة التى تستضفيها مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى وأوضح نفس المصدر إن طارق حامد هو ووكيل أعماله أحمد يحيى لم يتلقوا أية عروض من الدورى الفرنسى.

ويعد طارق حامد أحد العناصر الأساسية بالمنتخب الوطنى سواء فى الولاية السابقة للأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى السابق لمصر أو فى الولاية الحالية تحت قيادة المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى الحالى للمنتخب الوطنى.

وكان طارق حامد قد تألق مع الزمالك هذا الموسم وساهم بأدائه القتالى فى حصد الأبيض للقب الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها الأخيرة، لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، حيث شارك فى 46 مباراة مع الزمالك بواقع 27 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر المصرى السعودى، وأحرز هدفًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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