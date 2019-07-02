فيديو.. طه إسماعيل VS الحاجى ضيوف.. صلاح أفضل أم مانى ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب طه إسماعيل نجم فريق الأهلى ومنتخب مصر الأسبق الحاجى ضيوف نجم منتخب السنغال السابق وسفير بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال تواجدهم فى الأستوديو التحليلى لقناة تايم سبورت عن من الأفضل المصرى محمد صلاح أم السنغالى ساديو مانى. وأشار طه إسماعيل خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة "تايم سبورت" إلى تفضيله للمصرى محمد صلاح ولكن يعجب دائما بأداء السنغالى ساديو مانى ويتمنى دائما مشاهدة الثنائى معا خلال تواجدهم فى هجوم فريق ليفربول الأنجليزى . ورد الحاجى ضيوف، نجم منتخب السنغال السابق سفير بطولة كأس الأمم الأفريقية قائلا إنه يفضل السنغالى ساديو مانى بسبب الانتماء إلى بلده وهذا الأمر طبيعى ولكن محمد صلاح لاعب جيد، ويقوم بتشجيعه دائما . وظهر الثنائى المصرى محمد صلاح و السنغالى ساديو مانى بشكل قوى خلال مباريات المنتخب الوطنى والسنغالى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر وتمكن كل منهم من إحراز هدفين حتى الآن.

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