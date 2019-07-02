شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنطقة الأفريقية لكرة السلة يكشف سبب تأهل الفراعنة لبطولة الأفروكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام الحريرى، رئيس المنطقة الخامسة الأفريقية عن سبب تأهل منتخب مصر رجال إلى بطولة الأفروكان التى تقام بمالى الشهر الجارى، رغم حصوله على المركز الثانى فى التصفيات الأفريقية التى أقيمت بأوغندا .

وأكد هشام الحريرى فى تصريحات خاصة الخليج 365 أن نظام البطولة ينص على تأهل منتخب واحد فقط، إلا أن المنتخب المصرى حصل على نفس عدد نقاط المنتخب الكينى وهو 7 نقاط وتقاسما المركز الأول التصفيات الأفريقية.

وكان منتخب الرجال قد فاز على تنزانيا اليوم 90/73 فى الحولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية وحقق المركز الثانى، إلا أن الخطاب الذى تلقاه الاتحاد المصرى من نظيره الأفريقى أعاد الفرحة للمنتخب بالتأهل لبطولة الأفروكان.

Advertisements

وتضم قائمة منتخب الرجال كلاً من أحمد مهيب، أحمد عزب، أيمن شوكت، هيثم كمال، رامى إبراهيم، أحمد عادل، مصطفى المكاوى، عمر هشام، باسم الليثى، وليد عبد الجواد، رميح سامح. وفاز المنتخب فى كل المباريات التى خاضها أمام أوغندا ورواندا وتنزانيا بينما خسر من كينيا.

يذكر أن منتخب السيدات تأهل لبطولة أفريقيا بعد الفوز فى كل مباريات التصفيات، حيث تغلب على أوغندا ورواندا وكينيا ورواندا.

وتضم قائمة اللاعبات كلاً من منة الله عوض، ميرال أشرف، ندا نافع، ميار إيهاب، ريم أسامة، أسرار ماجد، نور الله على، جنة مصطفى، ريم هشام، هالة مصطفى، ثريا محمد، رنيم الجداوى