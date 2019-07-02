تعرف على المنتخبات التي ضمنت التأهل رسميًا لدور الـ16 في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي مسابقة كأس الأمم الأفريقية 2019 إلى 12 منتخبًا، بعد صعود أربعة منتخبات في اليوم قبل الأخير لمجموعات المسابقة القارية.

وصعد إلى دور الـ16 أمس (الإثنين) أربعة منتخبات، وهي الكاميرون ومالي والسنغال والكونغو الديموقراطية.

وستحسم مباريات الثلاثاء في المجموعة الخامسة والسادسة الأربعة مقاعد المتبقية في دور الـ16 للمسابقة.

وجاءت المنتخبات المتأهلة لثمن النهائي كالتالي:

- مصر وأوغندا والكونغو الديموقراطية من المجموعة الأولى.

- مدغشقر ونيجيريا وغينيا من المجموعة الثانية.

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- الجزائر والسنغال من المجموعة الثالثة.

- المغرب وكوت ديفوار من المجموعة الرابعة.

- مالي من المجموعة الخامسة.

- الكاميرون من المجموعة السادسة.

يُذكر أن اللوائح تقضي بتأهل 16 منتخبًا لثمن النهائي، حيث يصعد أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الستة، بالإضافة لأفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

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