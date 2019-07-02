أوناس يفوز بجائزة رجل مباراة الجزائر وتنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: اختارت اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي أدم اوناس، لاعب منتخب الجزائر كأفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام تنزانيا، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السلام. وتأهلت الجزائر مع السنغال إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز بنفس النتيجة (3-0) تنزانيا وكينيا في ختام مباريات المجموعة الثالثة في البطولة. الجزائر تصدرت المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما جاءت السنغال في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وظلت كينيا ثالثة برصيد 3 نقاط مع أمل ضعيف في التأهل ضمن أفضل ثوالث.

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