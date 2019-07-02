ساديو ماني يفوز بجائزة رجل مباراة السنغال وكينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اختارت اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي ساديو ماني نجم منتخب السنغال كأفضل لاعب في مباراة السنغال وكينيا في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب دار الدفاع الجوي.

وحقق المنتخب السنغالي فوزا كبيرا على حساب نظيره الكيني بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد 30 يونيو بالجولة الثالثة من المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019 .

وبتلك النتيجة يرفع المنتخب السنغالي رصيده إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني خلف المنتخب الجزائري صاحب العلامة الكاملة ليتأهلا معا لدور الستة عشر بالبطولة .