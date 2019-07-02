محمود جنش: ناجي بريء من إصابتي.. وأشعر بالضيق من انتقاد أداء منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمود جنش، حارس منتخب الزمالك ومنتخب مصر، أنه لا صحة لما يتردد حول تسبب أحمد ناجي في إصابته الأخيرة، والتي غادر على إثرها معسكر منتخب مصر، ولم يكمل بطولة أمم أفريقيا 2019.

وتعرض جنش للإصابة قبل أيام بقطع في وتر أكيليس، خلال تدريبات المنتخب قبل مواجهة أوغندا الأخيرة بكأس الأمم الأفريقية.

وقال جنش في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت:" الإصابة التي تعرضت لها قدر ومكتوب والحمد لله على كل شيء، ولا يمكن أن احمل أحد مسؤولية ما حدث".

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وأضاف:" الإصابة لم تكن بسبب التدريبات كما يردد البعض، وأي لاعب معرض للإصابة لأنه نصيب وقدر في النهاية".

وأشار إلى أنه سيخضع لجراحة في ألمانيا خلال اليومين القادمين، ويستقر هناك لعدة أيام قبل العودة القاهرة، وبعدها يعود مرة أخرى للخضوع لفترة التأهيل.

وأوضح:" البعض يرى أن منتخب مصر يؤدي بشكل متوسط، لكن نطالب الجميع بالوقوف خلف المنتخب الوطني في تلك الفترة الصعبة لحسم البطولة التي تقام في مصر".

وأتم:" أشعر بالضيق لما يقوم به بعض الجماهير من انتقاد أداء منتخب مصر خلال مبارياته الأولى في البطولة".