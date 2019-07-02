تقرير.. 6 منتخبات مرشحة لمواجهة مصر في دور الـ16 لأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ينتظر المنتخب المصري تحديد منافسه في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعدما تأهل كمتصدر للمجموعة الأولى إلى ثمن النهائي المسابقة التي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبا.

ويتأهل 16 منتخبًا لثمن نهائي المسابقة القارية، حيث يصعد أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الستة، بالإضافة لأفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الفراعنة في دور الـ16 صاحب المركز الثالث من المجموعة الثالثة (C) أو الرابعة (D) أو الخامسة (E) يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة.

وتقلصت قائمة المنافسين المحتملين لمصر في دور الـ16 إلى ست منتخبات، وهم: كينيا (ثالث المجموعة الثالثة)، جنوب إفريقيا (ثالث الرابعة)، ومالي وتونس وأنجولا وموريتانيا (من الخامسة).

- السيناريو الأول:

في المجموعة الثالثة، احتل منتخب كينيا المركز الثالث بعد خسارته من السنغال، حيث تجمد رصيده عند ثلاث نقاط، ليصبح هو المنافس الحالي لمصر -حال تأهله- قبل مباريات الثلاثاء.

وبعدما ضمن منتخبا الكونغو الديموقراطية وغينيا تأهلهما إلى دور الـ16 ضمن أفضل ثوالث، سيلاقي المنتخب المصري نظيره الكيني بشرط أن يتأهل معهم أفضل ثالث من المجموعة الرابعة.

سيتحقق هذا السيناريو حال خسارة بنين أمام الكاميرون في المجموعة السادسة، وأنجولا أمام مالي في المجموعة الخامسة.

- السيناريو الثاني:

تأهل صاحب المركز الثالث من المجموعة الخامسة فقط، سيعني خروج كينيا من حسابات أفضل ثوالث.

وبالتالي مصر ستواجه جنوب أفريقيا في دور الـ16.

سيتحقق هذا السيناريو حال فوز أو تعادل أنجولا وتونس أمام مالي موريتانيا على التوالي، وخسارة بنين أمام الكاميرون.

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- السيناريو الثالث:

تأهل صاحب المركز الثالث من المجموعة السادسة فقط، سيعني خروج كينيا من حسابات أفضل ثوالث.

وبالتالي مصر ستواجه جنوب أفريقيا في دور الـ16.

سيتحقق هذا السيناريو حال فوز أو تعادل بنين أمام الكاميرون، وخسارة أنجولا أمام مالي.

- السيناريو الرابع:

تأهل صاحب المركز الثالث من المجموعتين الخامسة والسادسة معًا، سيعني خروج كينيا وجنوب أفريقيا من حسابات أفضل ثوالث.

وبالتالي ستواجه مصر صاحب المركز الثالث من الخامسة، التي تضم منتخبات أنجولا، تونس، مالي وموريتانيا.

سيتحقق هذا السيناريو حال فوز أو تعادل منتخبي بنين وأنجولا.

ومن الوارد أن يلتقي منتخب مصر مع تونس في دور الـ16 في حالة فوز أنجولا على مالي، وتعادل نسور قرطاج مع موريتانيا، ووقتها سيحتل الفريق العربي المركز الثالث في ترتيب المجموعة بثلاث نقاط.

أما في حالة تعادل أنجولا مع مالي، وفوز تونس أو تعادلها أمام موريتانيا، فإن الفريق الأنجولي سيكون هو صاحب المركز الثالث.

وكذلك، في حالة فوز تونس على موريتانيا، وتفوق أنجولا على مالي، فإن الأخير سيتراجع إلى المركز الثالث في الترتيب ليكون منافس مصر في الدور القادم.

وأيضًا الفريق الموريتاني يمتلك فرصة التأهل إذا نجح في الفوز على تونس بنتيجة 2-0، مع تفوق أنجولا أو تعادلها أمام مالي، ليصبح "المرابطين" هم أصحاب المركز الثالث، ويودع نسور قرطاج البطولة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيلعب حال تأهله إلى دور الثمانية ضد "الفائز من مباراة ثاني المجموعة الثانية وثاني المجموعة السادسة"، وتقام المباراة يوم 10 يوليو في ستاد القاهرة.