هدية سنغالية.. الكونغو الديمقراطية إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

ضمن منتخب الكونغو الديمقراطية التأهل إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2019، بعدما ضمن التواجد بين أفضل أربعة فرق متواجدة في المركز الثالث بالمجموعات الستة.

الكونغو تحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، خلف مصر في الصدارة بتسع نقاط، أوغندا وصيفًا بأربع نقاط، وأخيرًا زيمبابوي بنقطة واحدة.

وتأكد تواجد الكونغو الديمقراطية في الدور المقبل من البطولة، في ظل تأكد تفوقه على كينيا ثالث المجموعة الثالثة، وجنوب أفريقيا ثالث الرابعة.

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وجاء ضمان الكونغو الديمقراطية للتأهل بفضل تفوق السنغال على كينيا بثلاثة أهداف نظيفة في ختام مباريات المجموعة الثالثة من البطولة.

وسبق لمنتخب غينيا أن ضمن التواجد كأفضل ثالث في البطولة -حتى الآن- برصيد أربع نقاط، أمام الكونغو بثلاث نقاط وبفارق أهداف (صفر) ثم جنوب أفريقيا وكينيا بنفس الرصيد وبفارق أهداف (-1) و(-4) على التوالي.

ومن المقرر أن يتحدد الفريقين الآخرين المتأهلين كأفضل ثوالث إلى جانب غينيا والكونغو الديمقراطية، بعد انتهاء منافسات الدور الأول كاملًا، غدًا الثلاثاء.