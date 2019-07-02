اللجنة البارالمبية المصرية تعقد اجتماع البطل البارالمبي

أقيم مساء اليوم الاثنين، بمقر اللجنة البارالمبية المصرية اجتماع للجنة البطل البارالمبي، لمناقشة التخطيط لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو ٢٠٢٠ وتواجد في الإجتماع كل من الدكتور صبحي حسنين رئيس لجنة البطل البارالمبى ، وأعضاء اللجنة، محيي بدير والدكتور عمر الحداد ، والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور احمد ادم، و ابراهيم امين الحداد ، والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور احمد ادم، و ابراهيم امين وقد حضر الاجتماع شريف حبيب المدير الفني لمنتخب السباحة و هشام التهامى رئيس اتحاد الريشة الطائرة، والجهاز الفنى لمنتخب رفع الأثقال محمود نبيل محمود المدرب، و المدرب العام شعبان يحيى الدسوقى وأشادت الدكتورة حياة خطاب بالسادة أعضاء لجنة البطل البارالمبى ومدى اهتمام لجنة البطل البارالمبى، باللاعبين البارالمبيين لتأهيل أكبر عدد ممكن من لاعبى المنتخبات الوطنية لتمثيل البعثة البارالمبية بطوكيو ٢٠٢٠

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