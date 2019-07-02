الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعداداً للقاء الزمالك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم الاثنين، ضمن البرنامج التحضيري لخوض لقاء الزمالك المتبقي له من بطولة الدوري الممتاز عقب الانتهاء من

بطولة كأس أمم أفريقيا.واشتمل المران على اقامة مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية، حيث حرص الجهاز الفنى على منح لاعبىالوسط تعليمات خاصة حول سرعة النقل من الحالة الدفاعية للهجومية بأقل عدد من اللاعبين.وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فى نهاية المران وسط إصرار من كل لاعب بالفريق على بذل قصارى جهده لنيل ثقة الجهاز الفنى.