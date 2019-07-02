الامارات | ريجيكامب يتراجع في قائمة أغلى المدربين الرومانيين

شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب يتراجع في قائمة أغلى المدربين الرومانيين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تراجع مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، إلى المركز الثالث، في قائمة أغلى المدربين الرومانيين، حسب ما ذكرت صحيفة «إي في زد» الرومانية، بعدما تعاقد الهلال السعودي مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.
وأوضحت أن ريجيكامب يحصل على راتب سنوي يبلغ 3.5 ملايين يورو من «الفهود»، لافتة إلى أن رازفان لوشيسكو يحصل على راتب سنوي يبلغ أربعة ملايين يورو.
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