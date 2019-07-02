الامارات | الظاهري بطل العالم في الكارتينغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الظاهري بطل العالم في الكارتينغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق نجم الكارتينغ الإماراتي راشد الظاهري، بطولة «WSK Euro Series» العالمية، التي احتضنتها مدينة أدريا الإيطالية نهاية الأسبوع الماضي، ليضيف إلى رصيده من البطولات بطولة ثانية على التوالي هذا العام، حيث حافظ على مستوى أدائه العالي خلال خوضه لسلسة سباقات ليلية تمكن فيها البطل الإماراتي من إحراز 300 نقطة كاملة، متفوقاً على نخبة من محترفي رياضة الكارتينغ في العالم، وبفارق 65 نقطة عن أقرب منافسيه. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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