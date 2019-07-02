الامارات | الوحدة يترقب قرعة آسيا اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يترقب قرعة آسيا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجرى صباح اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة منافسات دوري الأبطال من الدور ربع النهائي حتى المباراة النهائية.

ويشارك في القرعة مندوبو الأندية التي تأهلت لدور الستة عشر من مجموعة غرب آسيا من بينهم الوحدة ممثل الإمارات.

ويلتقي الوحدة مع النصر السعودي يوم 5 أغسطس المقبل في الرياض ضمن جولة الذهاب لدور الـ16.