الامارات | اتحاد السلة يختار السوري كركوكلي مدرباً للأبيض الشاب

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يختار السوري كركوكلي مدرباً للأبيض الشاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف أمين السر العام لاتحاد كرة السلة، سالم المطوع، عن منح لجنة المنتخبات ثقتها في مدرب النصر السابق السوري همام كركوكلي، لتولي مهام تدريب الأبيض الشاب خلال مراحل الإعداد النهائي، والمشاركة في بطولة المنتخبات الخليجية التي تستضيفها الكويت الشهر المقبل، والمؤهلة إلى كأس آسيا 2020.

وقال المطوع لـ«الإمارات اليوم»، إن: «الخبرات الطويلة للمدرب السوري همام كركوكلي التي تمتد لـ20 عاماً في الدوريات الإماراتية، بجانب تجربته الناجحة كمساعد لمدرب المنتخب الأول للرجال في فبراير الماضي خلال مشاركة المنتخب في بطولة دبي الدولية، كانت وراء منح لجنة المنتخبات في الاتحاد ثقتها بالمدرب كركوكلي لتولي تدريب الأبيض الشاب الذي يستهل اليوم تجمعه الداخلي في مرحلة الإعداد ما قبل الأخيرة قبيل مشاركته في البطولة الخليجية المقامة في الكويت تحت إشراف الاتحاد القاري، والمؤهلة إلى كأس آسيا 2020».

وأوضح: «حرصت لجنة المنتخبات في عملية انتقائها، بالبحث عن مدرب سبق له العمل في الدوريات الإماراتية بصورة عامة، ويملك خبرات على صعيد فرق المراحل السنية كافة، ليقع الخيار على السوري كركوكلي الذي سبق له التدريب في فرق المراحل السنية وحقق معها إنجازات عديدة خصوصاً مع نادية السابق النصر، قبل أن يتولّى في الموسمين الأخيرين تدريب الفريق الأول للعميد وقيادته لتحقيق إنجازات غير مسبوقة منها الفوز بكأس الاتحاد للاعبين المواطنين في ختام موسم 2018، وأتبعه بالفوز بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة مطلع الموسم الماضي، بالإضافة إلى قيادته الفريق الأزرق لبلوغ المباراة النهائية في دوري الرجال لموسمين متتاليين».

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بدوره، توجه المدرب السابق للنصر همام كركوكلي بالشكر لاتحاد اللعبة على منحه الثقة لتولي تدريب منتخب الشباب في استحقاقه المقبل، وقال كركوكلي لـ«الإمارات اليوم»، إن: «منح الثقة يحملني مسؤولية مضاعفة في وضع خبراتي كافة في خدمة منتخب الشباب خلال استحقاقه المقبل نحو تحقيق نتيجة إيجابية، والمنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى البطولة الآسيوية».

وأضاف: «نتطلع إلى بلوغ المنتخب جهوزيته المطلوبة، سواء في تجمعه الداخلي الأخير، أو خلال معسكره الخارجي بداية الشهر المقبل، والذي سيمتد لقرابة الأسبوعين قبل العودة إلى دبي لوضع اللمسات الأخيرة، ومن ثم التوجه إلى بطولة الكويت».

والجدير ذكره، ارتبط اسم السوري همام كركوكلي مع الفريق الأول لنادي النصر منذ صيف عام 2017، حين تولى في الوقت ذاته تدريب كل من فريقي شباب ورجال العميد، قبل أن يتفرغ تماماً الموسم الماضي لتدريب الفريق الأول، إلا أن علاقته مع إدارة النادي انتهت في مارس الماضي، بعد أن أوكلت إدارة الألعاب الجماعية مهام إكمال الموسم لمساعد المدرب المصري حسام الوكيل، وأعلنت أخيراً عن تعاقدها مع المدرب السابق لرجال الوصل المصري أحمد عمر في عقد يمتد لموسمين متتاليين.