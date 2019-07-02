الامارات | الأرجنتين تنتظر صحوة ميسي في «السوبر كلاسيكو»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنتظر الأرجنتين صحوة نجمها وقائدها ليونيل ميسي (في الرابعة والنصف من صباح يوم غدٍ الأربعاء)، عندما يواجه منتخب بلادها غريمه الأزلي البرازيلي المضيف، في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) في كرة القدم.
وحذرت صحيفة «أوليه» الرياضية نجمها وبرشلونة الإسباني، بعنوان بارز على موقعها الإلكتروني، بكتابة: «هذه هي المباراة التي يجب أن يظهر فيها ميسي».
وتعاني الأرجنتين وميسي الأمرين في النسخة الحالية من الكأس القارية، حيث حجزت بطاقتها إلى ربع النهائي بشق الأنفس، قبل أن تستمر المعاناة في ربع النهائي بفوز صعب على فنزويلا 2-صفر، والتي قدم خلالها ميسي أداء مخيباً. وحقق ميسي موسماً رائعاً مع برشلونة، حيث توج بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية، بتسجيله 34 هدفاً في الليغا التي ظفر بلقبها للمرة العاشرة في مسيرته الاحترافية مع الفريق الكاتالوني، وهو مرشح بقوة لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية، وتتويج بـ«كوبا أميركا» سيعزز حظوظه في تحقيق ذلك.
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