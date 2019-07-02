الامارات | مجلس دبي ينظم مؤتمراً للذكاء الاصطناعي الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي ينظم مؤتمراً للذكاء الاصطناعي الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مجلس دبي الرياضي أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة في المجال الرياضي، وذلك سيراً على نهج القيادة الرشيدة التي تؤكد تطبيق الذكاء الاصطناعي الرياضي في جميع مجالات الحياة، وتحقيق السبق في هذا المجال الحيوي من خلال الاستفادة من التطوّرات التكنولوجية الحاصلة في العالم وتطبيقات الجيل الخامس.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الخامس لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي برئاسة مطر الطاير نائب رئيس مجلس الإدارة، وحضور أمين عام المجلس سعيد حـارب، وأعضاء مجلس الإدارة: علي بوجسيم، د. عبدالله الكرم، أحمد الشعفار، موزة المري، لمياء خان، مساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس صالح المرزوقي.

وتم في الاجتماع اعتماد تنظيم مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي الرياضي خلال الفترة 14-15 أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من أكبر الشركات العالمية وكبار المتحدثين وضيوف الشرف، وكذلك اعتماد برنامج الجلسات والفعاليات للمؤتمر الأول من نوعه في الدولة والمنطقة.

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وقال نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير: «تُعد الدولة في مقدمة الدول التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرياضي في جميع مجالات الحياة بهدف الاستفادة من التطور العلمي لتعزيز مكانة وإنجازات الدولة ومتانة اقتصادها وسعادة أفراد المجتمع، ولذلك فإن علينا في القطاع الرياضي أن نترجم هذا النهج إلى واقع ونستفيد من البيئة المحفزة التي تتميز بها الدولة، ومن التطور التكنولوجي في مختلف المجالات وآفاق نموه الكبيرة من خلال تقنيات الجيل الخامس، لكي تكون الدولة مركزاً دولياً لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي».

وناقش الاجتماع مقترح سقف رواتب لاعبي الفرق الأولى في الألعاب الجماعية والفردية، الذي تم إعداده من قبل مجلس دبي الرياضي بالتشاور مع أندية دبي وتم أخذ ملاحظات الأندية عليه قبل وضع التصور النهائي له، كما تم التوجيب بإرسال المسودة النهائية للمقترح إلى الأندية للاطلاع وإبداء الملاحظات قبل الاعتماد النهائي والتوجيه للعمل به بداية من الموسم الرياضي المقبل، حيث يأتي المقترح ضمن جهود مجلس دبي الرياضي في مراجعة آليات وأنظمة العمل في الأندية والتحديث المستمر للوائح التنظيمية والمالية، بهدف الاستثمار الأمثل للموارد المالية والإنفاق المتعقل بما يتناسب مع التطورات، وخطط العمل التي يتعمدها المجلس بما يتكامل مع خطط عمل الحكومة.

وتم في الاجتماع أيضاً الاطلاع على التقرير النهائي للنسخة السابعة من «دورة ند الشبا الرياضية» التي نظمها المجلس خلال شهر رمضان المبارك، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي شهدت نمواً كبيراً في أعداد المشاركين الهواة والمحترفين الذين بلغ عددهم 6535 مشاركاً من 90 جنسية.