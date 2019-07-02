الامارات | الحمرية يفاضل بين صربيا ومقدونيا للمعسكر الخارجي

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يفاضل بين صربيا ومقدونيا للمعسكر الخارجي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية جمعة الشامسي، أن إدارة النادي قررت أن يكون تجمع الفريق الأول يوم 30 الجاري على أن يكون السفر إلى المعسكر الخارجي يوم 15 أغسطس المقبل، وأن اللجنة الفنية تفاضل بين صربيا أو مقدونيا لإقامة المعسكر الخارجي، بعد زيارة قام بها المدرب العام محمد إسماعيل، كما أسندت إدارة النادي منصب إداري الفريق للاعب المعتزل خيري خلفان. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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