الامارات | الحمادي يحصد فضية العالم في «سكاي هوب موتور» بالصين

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي يحصد فضية العالم في «سكاي هوب موتور» بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى اتحاد الرياضات الجوية فوز منتخب الإمارات بالميدالية الفضية في بطولة العالم بالصين «سكاي هوب موتور» إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأعرب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية حمودة النيادي، عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز، موجهاً الشكر والعرفان الى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، الذي يعود الفضل لسموه على هذه الإنجازات المتلاحقة التي يحققها الاتحاد، مؤكداً أن القادم سيكون أفضل.

وكان نجم المنتخب الوطني وسكاي دايف دبي حسين يوسف الحمادي قد احتل المركز الثاني ونال الميدالية الفضية في بطولة «سكاي هب موتور» بالصين، محققاً 45.03 نقطة بعد منافسة قوية مع اليوناني ديميتريوس كوليكوس صاحب ذهبية البطولة 38.66 نقطة، ومتقدما على الاسباني فيكتور رودريكود صاحب الميدالية البرونزية بـ46.99 نقطة، والفرنسي بوريس تيسبيرت الذي حل رابعاً بـ50.07 نقطة، ثم الأميركي مات منيارد بـ1.00.77 نقطة.

من جانبه، أبدى الحمادي سعادة كبيرة مهدياً الإنجاز إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وإلى أسرة الاتحاد.