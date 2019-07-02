الامارات | عموري يحتاج شهرين إضافيين للعلاج

شكرا لقرائتكم خبر عن عموري يحتاج شهرين إضافيين للعلاج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت تقارير صحيفة الرياضية السعودية أن الفحوص الطبية التي خضع لها لاعب فريق الهلال السعودي، عمر عبدالرحمن (عموري) كشفت عن عدم تعافيه من الإصابة حتى الآن من آثار العملية الجراحية التي خضع لها بعد إصابته في الرباط الصليبي. وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر هلالية أن «عموري» بقي له شهران في برنامجه التأهيلي، ما يعني عدم قدرته على المشاركة مع الهلال قبل سبتمبر المقبل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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