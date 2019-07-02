شكرا لقرائتكم خبر عن الكاميرون وغانا يبحثان عن كبريائهما أمام بنين وغينيا بيساو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث منتخبا الكاميرون وغانا عن كبريائهما في البطولة لمواصلة مسيرتيهما، والتأهل للدور الثانى، عندما يدخلان منافسات الجولة الختامية بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للبطولة القارية، ويواجه منتخب الكاميرون، حامل اللقب، نظيره منتخب بنين باستاد الإسماعيلية، فيما يلتقى غانا مع غينيا بيساو على ملعب السويس الجديد، وتقام المباراتين في توقيت واحد عند السادسة مساء. ويتصدر منتخب الكاميرون المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه غانا وبنين، اللذين يتساويان في رصيد النقاط وفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، فيما يحتل غينيا بيساو المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

ويمتلك المنتخب الكاميرونى الحظوظ الأوفر في التأهل، حيث يكفيه الحصول على نقطة التعادل لاقتناص بطاقة العبور، دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى، وفى حالة الخسارة، فسوف يتعين عليه انتظار نتيجة اللقاء الآخر لمعرفة ترتيبه في المجموعة، حيث سيتراجع للمركز الثالث حال فوز غانا على غينيا بيساو، وفى حالة فوز غينيا بيساو سيحتل المركز الثانى. وفى المباراة الأخرى، يبحث المنتخب الغانى عن تحقيق فوزه الأول ويخوض المنتخب الغانى المباراة تحت شعار «أكون أو لا أكون»، حيث ينبغى عليه الحصول على نقاط المباراة، إذا أراد مواصلة مشواره.