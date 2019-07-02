شكرا لقرائتكم خبر عن «كيتا» يسافر إلى ليفربول لتلقي العلاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ميرور»، الإنجليزية، أن نابى كيتا، قائد منتخب غينيا، سافر إلى ناديه ليفربول، خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل إجراء فحوصات طبية بعد تجدد الإصابة التى عانى منها فى الفترة الماضية مع الريدز، وعادت من جديد خلال مشاركته مع منتخب بلاده خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقالت الصحيفة إن الإصابة عاودت كيتا خلال مشاركته مع غينيا أمام نيجيريا فى الجولة الثانية، حيث تعرض لإصابة قوية فى الفخذ، وغادر على إثرها فندق إقامة المنتخب واستقل طائرة خاصة إلى ليفربول. وأشارت الصحيفة إلى أن طبيب ليفربول سوف يجرى بعض الفحوصات الطبية على اللاعب من أجل تحديد موقفه من العودة مرة أخرى إلى مصر.