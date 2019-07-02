شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الكاميرون يتمسك بالاستمرار مع أياكس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أندريه أونانا، حارس منتخب الكاميرون، أنه يريد خوض تحد جديد مع ناديه أياكس الهولندى، خلال الموسم الكروى الجديد، على الرغم من تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الماضية، عقب تألقه فى الموسم الماضى خلال مشاركة ناديه فى بطولة دورى أبطال أوروبا، وقدم مستويات مميزة، ولكنه ودع منافسات البطولة من دور النصف النهائى أمام توتنهام الإنجليزى.

وكشفت صحيفة «ديلى ميل»، الإنجليزية، عن رغبة نادى مانشستر يونايتد فى الحصول على خدمات الحارس الكاميرونى ليكون بديلا للدولى الإسبانى ديفيد دى خيا، والذى اقترب من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.