شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تلتقي موريتانيا.. ومواجهة صعبة بين مالي وأنجولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أملا فى تصحيح المسار، يدخل منتخب تونس اختبارا سهلا نسبيا أمام نظيره منتخب موريتانيا، فى الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة فى الدور الأول لبطولة كأس الأمم، على ملعب استاد السويس الجديد، والمقرر أن تنطلق عند التاسعة مساء.

Advertisements

كما تقام مواجهة أخرى لا تقل أهمية عن المباراة الأولى، بين أنجولا ومالى، ضمن منافسات نفس الجولة ونفس المجموعة، وتقام على ملعب استاد الإسماعيلية، فى نفس التوقيت.

يحتل منتخب مالى بقيادة محمد مجاسوبا مديره الفنى صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل المنتخب التونسى المركز الثانى برصيد نقطتين فقط وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره الأنجولى، فيما يقبع المنتخب الموريتانى فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

وتحظى المنتخبات الأربعة فى هذه المجموعة بفرص جيدة للتأهل إلى الدور الثانى، ويرفع نسور قرطاج، فى المباراة، شعار «حياة أو موت»، نظرا لأن الفوز يضمن للفريق التأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى، وفى المباراة الثانية بالمجموعة يحتاج مالى إلى نقطة التعادل لضمان التأهل، فيما يحتاج أنجولا للفوز لتأكيد التأهل، أو التعادل ليدخل فى حسابات أفضل مركز ثالث.