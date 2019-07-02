شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح في المنتخب بعد التأهل للدور الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عمت الفرحة أفراد المنتخب الوطنى الأول عقب الفوز الثالث على التوالى في بطولة الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بعد الفوز على أوغندا بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس الأول في ختام دور المجموعات، ليتأهل لدور الـ16 بعدما جمع العلامة الكاملة بفوزه على زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

ودخل اللاعبون في وصلة رقص داخل غرفة تغيير الملابس مع الجهاز الفنى، محتفلين بالفوز والتأهل لثمن نهائى البطولة.

وأهدى اللاعبون التأهل للجماهير الغفيرة التي حرصت على مؤازرتهم بالاستاد وملايين المصريين الذين كانوا يتابعونهم، وأجمعوا أنهم قادرون على اقتناص اللقب الثامن، وأن الأداء سيتحسن مع توالى المباريات.

وقال محمود تريزيجيه، لاعب المنتخب: «على الجماهير أن تسعد بتأهل منتخبها لدور الـ16 بتحقيق الفوز في المباريات الثلاث»، وقال: «نعلم جيدا أن الأداء ليس هو المطلوب وأن الجماهير تتمنى مشاهدة أداء قوى ونعدهم بتحقيق ذلك في المرحلة المقبلة».

فيما أكد أحمد المحمدى، قائد المنتخب، أن نجاحه في تسجيل هدفين في البطولة يعود للطريقة التي يعتمد عليها أجيرى المدير الفنى للمنتخب، ومنحه حرية التقدم، وقال: «نأمل أن تكلل مجهوداتنا بالفوز ومجهود كل القائمين على البطولة بحمل الكأس».

بينما رفض مروان محسن الانتقادات الموجهة له بسبب غيابه عن هز الشباك في البطولة، وقال: «سعيد بالأداء الذي قدمه الفراعنة وحققنا هدفنا المطلوب بحصد العلامة الكاملة».

وأضاف: «لم أسجل أي هدف بعد ولكن تقييمى ليس بتسجيل الأهداف فقط، فنحن في منتخب مصر نلعب كرة قدم وليس تنس، والأداء الجماعى أهم من النظرة الفردية».

وأكد أنه ينفذ تعليمات الجهاز الفنى حرفيًا، موضحاً أن المنتخب المصرى يسعى للتتويج باللقب.

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من جانبه، قال هانى رمزى، مدرب المنتخب، إن الأرقام القياسية التي حققها الفراعنة تؤكد أنه قادر على الفوز باللقب، فلأول مرة ينجح المنتخب في التأهل للدور الثانى بعد فوزه في المباريات الثلاث دون أن تهتز شباكه.

وأثنى أحمد ناجى مدرب حراس المرمى على أداء محمد الشناوى في المباراة، وأن الحارس استطاع أن يكسب رهانه.

وقال ناجى إن أداء الشناوى يثبت قوة المنافسة بين حراس مرمى المنتخب المصرى، وإن الحارس ظهر بأداء أكثر من رائع، وأتمنى أن يستمر بالأداء نفسه.

من جانبه، أكد خافيير أجيرى المدير الفنى للفراعنة عقب المباراة أنه سعيد بالفوز على منتخب أوغندا القوى وتصدر المجموعة والتأهل لدور الـ16 وهذا هو الأهم في البطولات وهو الفوز وتحقيق النقاط.

وتابع أجيرى: «سعيد بالفوز وأداء اللاعبين»، مضيفًا: «اكتسبنا ثقة المباريات والبطولات خلال اللقاءات الثلاثة التي لعبناها».

وأضاف: «حققنا أرقاما جيدة في الدور الأول وهى إحراز 5 أهداف إلى جانب عدم تلقى شباكنا أي هدف، وهذا أهم من الأداء»، مضيفًا: «ظهرنا بمستوى متدرج في المباريات ونتمنى تحقيق نتائج جيدة في دور الـ16 والوصول للمباراة النهائية»، مؤكًدا أن القادم أصعب.

ورفض خافيير أجيرى الحديث عن أزمة عمرو وردة، العائد مؤخرًا من الاستبعاد بسبب أزمة السوشيال ميديا، مؤكدا أن الوقت الحالى لا يسمح بالحديث في مثل هذه الأمور.

بينما أكد أن هناك بعض اللاعبين تأثروا بتواجد 70 ألف مشجع بملعب المباراة، وهو ما مثل عنصر ضغط عليهم وأثر على أدائهم في أوقات كثيرة من المباراة.

في شأن مختلف، أثبتت الأشعة التي أجريت على اللاعب أحمد حسن كوكا، لاعب المنتخب، أن الإصابة عبارة عن كدمة قوية في الكاحل.

وقال د. محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطنى، أن اللاعب يحتاج إلى فترة علاج من 5 إلى 7 أيام، مضيفًا أن برنامج العلاج بدأ تنفيذه عقب المباراة مباشرة.