شكرا لقرائتكم خالد جلال يخرج مصطفى فتحى من أولى وديات الزمالك بقبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، اللاعب مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأبيض، من الحسابات فى أولى وديات الأبيض أمام ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم فى أولى التجارب الودية للفريق الأبيض بالمعسكر الحالى فى قبرص والتى ستقام يوم 5 يوليو من الشهر الجارى بالمعسكر الذى انطلق اليوم الإثنين ويستمر لمدة 13 يوم.

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وجاء خروج مصطفى فتحى من حسابات جهاز الزمالك نظرا لحاجته إلى برنامج تأهيلى سريع قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية والعودة للحسابات الفنية فى الوديات القادمة للفريق الأبيض بعد مواجهة

وكان خالد جلال المدير الفنى للزمالك قد استقر على خوض الفريق مرانه على فترتين غدا الثلاثاء، الأولى فى الثامنة صباحا والثانية فى السابعة والنصف بملعب براكليشا ليماسول القريب من فندق الإقامة بقبرص وخاض اللاعبين مرانًا خفيفًا في السابعة والنصف مساء اليوم، بحديقة الفندق عقب ا…