شكرا لقرائتكم طنطا ينجح فى ضم حارس سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولى فريق طنطا فى التعاقد مع محمد فتحى حارس مرمى فريق سموحة لمدة 3 سنوات لدعم الفريق الطنطاوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.

وعاد فريق طنطا إلى للدوري الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة " بحري " بدوري القسم الثاني وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على ستاد جامعة طنطا.

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وكان مسئولو نادى الزمالك قد دخلوا مفاوضات مع إسلام طارق حارس مرمى فريق طنطا، للانضمام إلى الفريق الأبيض الموسم المقبل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ويأتى تفاوض الزمالك مع حارس طنطا، بعد إصابة محمود جنش حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى خلال تدريبات الفراعنة بقطع فى وتر إكليس استعداداً لمباراة أوغندا فى بطولة الأمم الأفريقية .

ومن المنتظر أن يتوجه محمود عبد الرحيم جنش إلى ألمانيا اليوم الثلاثاء، لإجراء جراحة وتر أكيلس بعد تعرضه للإصابة خلال مران المنتخب بالتنسيق مع مسئولو اتحاد الكرة.