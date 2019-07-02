شكرا لقرائتكم الشبان يستغلون تواجد الجماهير الإفريقية.. ويعرضون منتجاتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجد عشرات الشبان في بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 من الشهر الجاري، فرصة مناسبة لعرض منتجاتهم وأفكارهم على الجماهير التي حضرت لمتابعة البطولة.

وتفاعلت جماهير المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا مع المشاريع الشباب البسيطة، في أجواء كرنفالية تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.

وأشاد الكثير من نجوم كرة القدم الإفريقية بتنظيم مصر للبطولة وأبزهم الكاميروني صامويل إيتو والسنغالي الحاجي ضيوف، في مؤتمر صحفي عقده باستاد القاهرة للحديث عن البطولة.