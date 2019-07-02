شكرا لقرائتكم أخضر الناشئين يتغلب على العراق في بطولة غرب آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ المنتخب السعودي للناشئين مشواره في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 16 عاماً بافوز على العراق بهدف دون رد في البطولة التي تستضيفها الأردن حتى منتصف الشهر الجاري.

وسجل مهند براح هدف المباراة الوحيد بعد مرور 15 دقيقة، ليخطف الأخضر أول 3 نقاط له قبل أن يواجه الكويت في المباراة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة.