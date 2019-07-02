شكرا لقرائتكم مواجهات البرازيل والأرجنتين.. تدخلات عنيفة ومشاهد تاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دائما ما تشهد مواجهات البرازيل والأرجنتين إثارة وندية سواء في كوبا أميركا أو كأس العالم، وينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم.

تواجه المنتخبان في الدور الثاني خلال كأس العالم 1982 بإسبانيا، وفازت البرازيل بثلاثة أهدف مقابل هدف.. اللقاء شهد طرد دييغو أرماندو مارادونا بعد إعتدائه على جواو باتيستا، وفي دور الستة عشر من كأس العالم في إيطاليا عام 1990، تألق مارادونا في المباراة، علما بأنه لم يكن من المفترض أن يشارك لمعاناته من الإصابة، لكنه تواجد على ملعب "ديلي ألبي" في تورينو ومنح تمريرة حاسمة في هدف كانيجيا الذي منح الفوز للأرجنتين.

وبعدها بعام.. في كوبا أميركا التي إحتضنتها تشيلي، إلتقى منتخب السامبا والتانغو بالأدوار النهائية.. اللقاء دخل التاريخ من الجانب السلبي، حيث شهد تدخلات عنيفة مما جعل الحكم كارلوس ماسييل يخرج البطاقة الحمراء في خمس مناسبات، ثلاثة من جانب البرازيل وإثنين للأرجنتين.

ويعتبر هدف أدريانو في نهائي كوبا أميركا 2004، من المشاهد التي لن تنسى أبدا في تاريخ سوبر كلاسيكو، وكان منتخب الأرجنتين أنذاك بقيادة تيفيز وسافيولا كان متقدما بهدفين مقابل هدف واحد.. لكن هدف "الأمبراطور" في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع أضاع حلم التانغو.. وكسبت البرازيل اللقب بركلات الترجيح.