شكرا لقرائتكم "سوبر كلاسيكو".. ذكرى سيئة للبرازيل وعقدة لميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في البرازيل.. لا صوت يعلو فوق صوت "السوبر كلاسيكو"، بين "السيليساو" المدعوم بجماهيره، و الأرجنتين التي خرجت من عنق الزجاجة في الدور الأول بعد أداء لم يرتق للتطلعات.

و حتى مع الدعم الجماهيري.. إلا أن ملعب المباراة "الجوفيرنادور"، سيعيد لأذهان البرازيليين ذكرى السقوط بسباعية أمام ألمانيا في "بيلو هوريزونتي"، ولو أن الأرجنتين هي الأخرى، لم تفز على هذا الملعب من قبل، بواقع أربع هزائم و تعادل وحيد.

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وتحمل المواجهة المرتقبة رقم 111 بين الغريمين، و يسعى من خلالها ليونيل ميسي أيقونة الأرجنتين، إلى كسر العقدة و تحقيق أول فوز رسمي له في مسيرته ضد البرازيل، و هو الذي اكتفى بهدف وحيد في البطولة سجله من ضربة جزاء.

و تعود آخر بطولة فازت بها الأرجنتين، إلى عام 1993، و منذ ذلك الحين، لم تنجح الأجيال المتعاقبة في جلب الكأس إلى بيونس آيرس. وكانت آخر مواجهة جمعت الطرفين في نهائي كوبا أميركا عام 2007 بفنزويلا، و فازت البرازيل آنذاك بثلاثية نظيفة.

وتسعى البرازيل لإتمام المهمة دون نجمها الأول نيمار جونيور المصاب، و تسجيل الفوز العاشر لها على الأرجنتين في تاريخ البطولة، الذي سيسمح لها بخوض أول نهائي بكوبا أميركا منذ عام 2007.