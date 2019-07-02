اتحاد الكرة يُنظم ورشة تنشيطية للحكمات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم أمس ورشة عمل تنشيطية للحكمات، بالتعاون مع لجنة كرة قدم السيدات وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بمشاركة 12 حكمة. وتضمنت ورشة العمل محاضرات عملية ونظرية، حيث تضمن الجانب العملي إدارتهن لمباريات تدريبية تم خلالها الاستعانة بلاعبين، فيما تطرق الجانب النظري شرح بعض مواد قانون كرة القدم واختتمت بفتح باب المناقشة عن بعض الحالات التحكيمية. ويأتي تنظيم الورشة وفقاً لخطة التطوير التي وضعتها لجنة وإدارة الحكام لرفع الحالتين الفنية والبدنية للحكمات .

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