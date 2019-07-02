المغرب تضمن الصدارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمنت المغرب تأهلها إلى الدور الثاني وهي في صدارة المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة حالياً في مصر، وذلك بعد فوزها على جنوب إفريقيا 1-صفر في الجولة الثالثة للدور الأول.

وسجل مبارك بوصوفة لاعب الجزيرة السابق هدف الفوز ل «أسود الأطلس» في الدقيقة ال 90.

ورفعت المغرب رصيدها إلى 7 نقاط، مقابل 3 لجنوب إفريقيا التي احتلت المركز الثالث، وعليها الانتظار لمعرفة ما إذا كانت ستتأهل ضمن أفضل فرق تحتل المركز الثالث.

من جهتها، احتلت كوت ديفوار المركز الثاني بفوزها على ناميبيا 4-1، وسجل ل «النسور الممتازة» ماكس آلان جاردل لاعب تولوز الفرنسي في الدقيقة ال 39، وجيوفروي سيري داي في الدقيقة ال 58، وويلفريد زاها في الدقيقة ال 83، وكورنت (88)، وللخاسر جوسلين كاماتوكا في الدقيقة ال 73، لتودع ناميبيا البطولة من دون رصيد.