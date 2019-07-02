راشد الظاهري يتوّج بطلاً للعالم بمسابقة WSK للكارتينج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق نجم الكارتينج الإماراتي راشد الظاهري بطولة WSK Euro Series العالمية، التي احتضنتها مدينة أدريا الإيطالية نهاية الأسبوع الماضي، ليضيف لرصيده من البطولات بطولة ثانية على التوالي هذا العام، حيث حافظ على مستوى أدائه العالي خلال خوضه لسلسلة سباقات ليلية تمكن فيها البطل الإماراتي من إحراز 300 نقطة كاملة، متفوقاً على نخبة من محترفي رياضة الكارتينج في العالم، وبفارق 65 نقطة عن أقرب منافسيه.

وأجريت المرحلة الأخيرة من سلسلة السباقات ابتداء من الساعة السادسة من مساء السبت حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مما شكّل تحدياً جديداً تمثل في تعذر الرؤية بوضوح، مما اضطر البطل الإماراتي راشد الظاهري لاستخدام نوع خاص من الإضاءة لأول مرة في مسيرته الرياضية، باعتبارها تقنية نادرة جداً في عالم الكارتينج.

وتفصيلاً، حقق راشد المركز الثاني في سلسلة التصفيات الثانية، والمركز الأول في المجموعة E، أما في مرحلة التصفيات فتباينت مراكزها ما بين الأول والثالث، في تكتيك ذكي للحفاظ على تركيزه وتوازنه تمهيداً لمرحلة التصفيات النهائية، التي أعد لها جيداً على الصعيدين الذهني والمعنوي، حيث اتبع استراتيجية مكّنته من الحلول في المركز الثاني وحصوله على لقب البطولة في نهاية السباق.

وتعليقاً على الإنجاز الآسيوي والعربي الأول والوحيد من نوعه في هذه البطولة، قال راشد: «لم أشارك مطلقاً في سباق منتصف الليل من قبل، لذلك عرفت أنني سأواجه تحدياً كبيراً وبأن عليّ بذل قصارى جهدي للبقاء يقظاً تماماً، وعلى أعلى درجة من التركيز فالقيادة خلف الأضواء الكاشفة فهذا أمر شاق، ولكن مدربي فاوستو ابيلوتي، لم يتركني أدخل السباق إلا عندما كان واثقاً بأنني على قدر المسؤولية، فإيمانه وثقته التي وضعها فيّ شكلت حافزاً ساعدني في اجتياز هذا التحدي».