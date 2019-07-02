«دبي الرياضي» يعتمد تنظيم مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مجلس دبي الرياضي أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة في المجال الرياضي، وذلك سيراً على نهج القيادة الرشيدة التي تؤكد تطبيق الذكاء الصناعي الرياضي في جميع مجالات الحياة، وتحقيق السبق في هذا المجال الحيوي من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم وتطبيقات الجيل الخامس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي برئاسة مطر الطاير نائب رئيس مجلس الإدارة، وحضور سعيد حارب أمين عام المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة: علي بوجسيم، د. عبد الله الكرم، أحمد الشعفار، موزة المري، لمياء خان، ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس.

وتم في الاجتماع اعتماد تنظيم مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي الرياضي خلال الفترة من 14-15 أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من أكبر الشركات العالمية وكبار المتحدثين وضيوف الشرف، وكذلك اعتماد برنامج الجلسات والفعاليات للمؤتمر الأول من نوعه في الدولة والمنطقة.

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وقال مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي: «الإمارات في مقدمة الدول التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرياضي في جميع مجالات الحياة، بهدف الاستفادة من التطور العلمي لتعزيز مكانة وإنجازات الدولة ومتانة اقتصادها وسعادة أفراد المجتمع، ولذلك فإن علينا في القطاع الرياضي أن نترجم هذا النهج إلى واقع ونستفيد من البيئة المحفزة التي تتميز بها الدولة ومن التطور التكنولوجي في مختلف المجالات وآفاق نموه الكبيرة من خلال تقنيات الجيل الخامس لكي تكون الدولة مركزاً دولياً لاستخدامات الذكاء الصناعي في المجال الرياضي».

وتم في الاجتماع مناقشة مقترح سقف رواتب لاعبي الفرق الأولى في الألعاب الجماعية والفردية الذي تم إعداده من قبل مجلس دبي الرياضي بالتشاور مع أندية دبي، وتم أخذ ملاحظات الأندية عليه قبل وضع التصور النهائي له، كما تم التوجيب بإرسال المسودة النهائية للمقترح إلى الأندية للاطلاع وأبداء الملاحظات قبل الاعتماد النهائي والتوجيه للعمل به بداية من الموسم الرياضي المقبل، حيث يأتي المقترح ضمن جهود مجلس دبي الرياضي في مراجعة آليات وأنظمة العمل في الأندية والتحديث المستمر للوائح التنظيمية والمالية بهدف الاستثمار الأمثل للموارد المالية والإنفاق المتعقل بما يتناسب مع التطورات وخطط العمل.

كما استعرض مجلس الإدارة سبل دعم عمل منظمي الفعاليات الرياضية المختلفة في إمارة دبي، وتوفير جميع التسهيلات لهم كونهم يعملون في قطاع مهم يتعلق بصحة وسعادة أفراد المجتمع من رياضيين مشاركين وجمهور كبير من جميع الجنسيات، كما يسهمون من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستعانة بمختلف الشركات من قطاعات العمل في الدولة.

وتم في الاجتماع أيضاً الاطلاع على التقرير النهائي للنسخة السابعة من «دورة ند الشبا الرياضية» التي نظمها المجلس خلال شهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي شهدت نمواً كبيرا في أعداد المشاركين الهواة والمحترفين، وكذلك زيادة البطولات الرياضية فيها.